«Парма» выиграла битву у «Енисея» за пятое место: подопечные Пашутина обновили рекорд результативности

Баскетболисты «Пармы» провели последний домашний матч в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Поединок с красноярским «Енисеем» имел важнейшее турнирное значение: победа гарантировала подопечным Евгения Пашутина пятое место в таблице.
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