В Петербурге огласят приговор по делу об убийстве Талькова

Петроградский суд Санкт-Петербурга сегодня огласит заочный приговор Валерию Шляфману, которому предъявлено обвинение в убийстве известного певца Игоря Талькова и в покушении на убийство его представителя Игоря Малахова.
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