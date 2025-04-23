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В Петербурге огласят приговор по делу об убийстве Талькова

В Петербурге огласят приговор по делу об убийстве Талькова

Петроградский суд Санкт-Петербурга сегодня огласит заочный приговор Валерию Шляфману, которому предъявлено обвинение в убийстве известного певца Игоря Талькова и в покушении на убийство его представителя Игоря Малахова.

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