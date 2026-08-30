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На реке в Якутии возобновили поиски рыбака, пропавшего в июне

На реке в Якутии возобновили поиски рыбака, пропавшего в июне

Спасатели возобновили поиски рыбака, пропавшего 15 июня после опрокидывания лодки на реке Ясачной в Верхнеколымском районе Якутии.

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