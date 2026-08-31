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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсеналу» интересен вингер «Лиона» Фофана. Французы хотят 40 млн евро, лондонцы готовы подписать Малика только на своих условиях

«Арсенал» может подписать вингера « Лиона »  Малика Фофана . По данным The Athletic, лондонский клуб обдумывает трансфер 21-летнего бельгийца перед закрытием летнего трансферного окна.

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