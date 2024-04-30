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Космонавт Олег Кононенко сделал красивые кадры в открытом космосе

Космонавт Олег Кононенко сделал красивые кадры в открытом космосе

Невероятно красивые кадры сделал космонавт Олег Кононенко. Селфи в открытом космосе само по себе уникально, так еще и ракурс кадра выстроен необычно – в шлеме Кононенко отражалась фигура второго космонавта Николая Чуба, с которым он и работал за пределами станции.

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