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Китай

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Премьер Госсовета КНР призвал удвоить усилия по борьбе с коррупцией в правительстве

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник призвал решительно воплощать в жизнь стратегическую политику всестороннего и строгого самоуправления КПК и призвал к еще большим достижениям в улучшении партийного стиля, поддержании честности и борьбе с коррупцией в правительстве.

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