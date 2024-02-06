Премьер Госсовета КНР призвал удвоить усилия по борьбе с коррупцией в правительстве

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник призвал решительно воплощать в жизнь стратегическую политику всестороннего и строгого самоуправления КПК и призвал к еще большим достижениям в улучшении партийного стиля, поддержании честности и борьбе с коррупцией в правительстве.