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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Газзаев: «Соболев не вписался бы в концепцию игры Станковича в «Спартаке». Угальде – нападающий современной формации, высокого европейского уровня»

«Спартак» находится на третьей позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. – «Спартак» удивил? – Красно-белые начали сезон неважно, какое-то время привыкали к требованиям Станковича.

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