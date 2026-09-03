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Регионы России

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Аналитики выявили новый объект интереса мошенников — данные корпоративных ИИ-агентов

Аналитики выявили новый объект интереса мошенников — данные корпоративных ИИ-агентов

Аналитики сервиса Smart Business ALert (SBA) компании ЕСА ПРО, входящей в ГК «Кросс технологис», обнаружили новое направление атак мошенников — доступ к данным корпоративных ИИ-агентов.

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