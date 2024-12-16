В ГАИ разъяснили, за какие светодиоды в фарах водителя лишат прав

Современный автомобиль невозможно представить без стильной светодиодной оптики. При этом многие автовладельцы стремятся модернизировать свои старые машины, устанавливая светодиодные лампы вместо галогенных в фары и противотуманки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии