Арабские СМИ: йеменские хуситы прорываются к Баб-эль-Мандебскому проливу

Минувшей ночью резко обострилась ситуация в Йемене, разделенном на несколько частей различными военизированными этническими группировками и международно признанным правительством страны.
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