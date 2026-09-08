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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Ивлев, Жигунов и ещё 6 наших звезд, которые после развода женились на бывших снова

Шоу-бизнес: Ивлев, Жигунов и ещё 6 наших звезд, которые после развода женились на бывших снова

Знаменитости в обычной жизни ничем не отличаются от простых людей. Они точно так же влюбляются и болезненно переживают расставания, совершают ошибки и пытаются их исправить.

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