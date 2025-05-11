Макрона заподозрили в неформальном подходе к дипломатическим визитам

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук усомнился в поведении Макрона, посетившего Украину. В поезде с лидерами Германии, Великобритании и Польши журналисты заметили подозрительные предметы, которые политики скрыли при виде камер, вызвав вопросы о визите.
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