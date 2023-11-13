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В пресс-службе группировки ВС РФ «Центр» сообщили о высоких потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

В пресс-службе группировки ВС РФ «Центр» сообщили о высоких потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные продолжают наносить огневое поражение противнику на Краснолиманском направлении, что приводит к большим потерям в рядах ВСУ и не позволяет последним осуществлять наступательные действия.

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