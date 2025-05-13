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Джейлен Браун: «Все в шоке и растерянности»

«Это тяжело. Что тут еще скажешь. Сегодняшний вечер был трудным. Думаю, все в шоке и растерянности – не только из-за поражения, но и из-за переживаний за Джей Ти», – сказал Браун.

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