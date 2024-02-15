МИД Афганистана: первый в истории посол Азербайджана прибыл в Кабул

Первый в истории современности посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов прибыл в Кабул, где провел встречу с главой МИД правительства движения "Талибов" (организация запрещения в России) Амиром Муттаки и обсудил вопрос об открытии посольства республики в Кабуле.