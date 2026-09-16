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Угроза дефицита и роста цен: производство молока снизилось в Новосибирской области

Угроза дефицита и роста цен: производство молока снизилось в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 сентября, ФедералПресс. В Новосибирской области за полгода производство молока сократилось на 14,2 процента, до 362,5 тысячи тонн, на фоне уменьшения поголовья крупного рогатого скота.

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