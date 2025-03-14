Прокурор провёл приём граждан в отдалённых сёлах Касимовского округа

Прокурор встретился с гражданами, проживающими в селах Ибердус, Лубянка, Китово и деревне ЧарусКасимовский межрайонный прокурор Дмитрий Лахтиков провел выездной прием граждан в отдаленных населенных пунктах округа.
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