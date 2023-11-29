Выборы в России: названы имена претендентов на президентское кресло Елена ГалицкаяВ свете предстоящих выборов президента России в 2024 году стало известно несколько имен политиков, которые намерены бросить вызов Владимиру Путину.
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