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Оружейные новации и оружейные закупки XVII века

Оружейные новации и оружейные закупки XVII века

В прошлый раз, рассказывая о стрельцах Русского государства, я сознательно не упомянул ряд весьма специфических аспектов развития отечественного военного дела в XVII веке, а именно его ничуть не меньшую, чем при Петре Первом… ориентацию на Запад.

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