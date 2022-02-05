Оружейные новации и оружейные закупки XVII века

В прошлый раз, рассказывая о стрельцах Русского государства, я сознательно не упомянул ряд весьма специфических аспектов развития отечественного военного дела в XVII веке, а именно его ничуть не меньшую, чем при Петре Первом… ориентацию на Запад.
В прошлый раз, рассказывая о стрельцах Русского государства, я сознательно не упомянул ряд весьма специфических аспектов развития отечественного военного дела в XVII веке, а именно его ничуть не меньшую, чем при Петре Первом… ориентацию на Запад.
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