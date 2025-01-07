Пока украинский бизнес и граждане массово бегут на Запад, у Зеленского строят планы принудительного единства

Анатолий Анатольев

Мечтать не вредно! Единицы выживут, а кому то за ЗЛО придется еще держать ответ и самое УЖАСНОЕ, что вроде бы как наладилось, а тут постучат в дверь и ....... !!!!! Вся оставшаяся жизнь в страхе или на путь алкоголя или наркомании заглушать свой СТРАХ! И вот за это надо было СКАКАТЬ???!😅