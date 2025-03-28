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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Охрана труда - главная составляющая культуры производства´.

´Охрана труда - главная составляющая культуры производства´.

С 10.03.2025 по 28.03.2025 с целью обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в учреждении путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер по их устранению в ГУО ´Детском саду № 57 г.

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