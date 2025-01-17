Ученик из Таджикистана 4 месяца готовился к этому, захватил с собой 3 ножа и пошел в подмосковную школу

Avia.pro - СМИ Реутов, пригород Москвы. В городе, где школьные линейки обычно проходят под звуки звонкого смеха и не менее звонких школьных звонков, чуть не разыгралась трагедия, напоминающая сценарий криминального триллера.
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