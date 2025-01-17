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Ученик из Таджикистана 4 месяца готовился к этому, захватил с собой 3 ножа и пошел в подмосковную школу

Ученик из Таджикистана 4 месяца готовился к этому, захватил с собой 3 ножа и пошел в подмосковную школу

Avia.pro - СМИ Реутов, пригород Москвы. В городе, где школьные линейки обычно проходят под звуки звонкого смеха и не менее звонких школьных звонков, чуть не разыгралась трагедия, напоминающая сценарий криминального триллера.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Сытник
Саня, ты родился в Москве, но это не значит, что ты русский. Факт.
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6 час.
И
Иринушка
А он один такой преступник ? Таких понаехавших немало.
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6 час.
лл
лина любимцева
Власти хотят, чтобы российские дети  из-за угрозы жизни  ПЕРЕСТАЛИ ПОСЕЩАТЬ ШКОЛЫ?
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5 час.

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