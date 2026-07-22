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Сложные конструкторы вместо мультиков: как растет сын Валерия Сюткина, родившийся у певца в 62 года

Сложные конструкторы вместо мультиков: как растет сын Валерия Сюткина, родившийся у певца в 62 года

В августе 2020 года у Валерия Сюткина родился сын Лев. Музыканту на тот момент исполнилось 62 года. Позднее отцовство стало для него осознанным решением, а путь к рождению ребенка укрепил брак, который длится уже больше тридцати лет.

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