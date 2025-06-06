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Царьград

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Загадочные смерти наемниц ВСУ: почему иностранки гибнут не в бою, а в тылу?

Загадочные смерти наемниц ВСУ: почему иностранки гибнут не в бою, а в тылу?

На Украине раскрывается весьма странная  и пугающаятенденция – женщины-наемницы, воюющие в составе ВСУ, гибнут при странных обстоятельствах в тылу, а не на передовой.

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