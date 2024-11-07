Харебин: уход ВСУ из-под Курска может быть частью договоренностей с Трампом

Политтехнолог Александр Харебин, который раньше сотрудничал с Владимиром Зеленским, предположил, что вывод ВСУ из Курской области может быть частью договоренностей с избранным президентом США Дональдом Трампом.
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