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Харебин: уход ВСУ из-под Курска может быть частью договоренностей с Трампом

Харебин: уход ВСУ из-под Курска может быть частью договоренностей с Трампом

Политтехнолог Александр Харебин, который раньше сотрудничал с Владимиром Зеленским, предположил, что вывод ВСУ из Курской области может быть частью договоренностей с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Сплетни военкоров о Трампе.приказавшем, якобы, ВСУ отойти из Курской области, это первый звоночек, что Победу над Укрорейхом, у России. собираются отобрать, и с помощью таких Коц-военкоров!
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