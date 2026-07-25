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Перечень мер соцподдержки орловских участников СВО собрали в одном месте

Перечень мер соцподдержки орловских участников СВО собрали в одном месте

Функционал портала «Поддержка героев» обновлён. Теперь участникам СВО и членам их семей доступен новый функционал, который позволяет мгновенно переходить к текстам нормативных актов и быстро находить ответы на самые частые вопросы.

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