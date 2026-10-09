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Как честная попытка Трампа выполнить предвыборные обещания топит республиканцев

Как честная попытка Трампа выполнить предвыборные обещания топит республиканцев

Когда Трамп шел на второй срок, его обещание ужесточения иммиграционной политики стало одним из главных козырей в избирательной кампании.

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