Пассажиров в аэропортах атакуют лже-представители банков: чего хотят мошенники

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники под видом представителей банков предлагают пассажирам оформить кредитную карту с выгодными условиями, а для этого – скачать или обновить банковское приложение, которое удалено из AppStore и Google Play.
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