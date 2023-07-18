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Изменил с Барановской? Лепс публично признал, что предал бывшую жену

Изменил с Барановской? Лепс публично признал, что предал бывшую жену

Певец ранее уходил от ответа на вопрос о причинах его развода. Григорий Лепс с бывшей женой Анной Шаплыковой Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressЗимой 2021 года стало известно о разводе Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой.

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