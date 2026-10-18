YAM Store, CoGUI и Iron Man продавали украденные аккаунты и тысячи шаблонов поддельных сайтов банков, госорганов и других организаций Microsoft и Центр обмена информацией и анализа угроз для здравоохранения (Health-ISAC) добились отключения инфраструктуры трёх китайскоязычных киберпреступных сервисов — YAM Store, CoGUI и Iron Man.