YAM Store, CoGUI и Iron Man продавали украденные аккаунты и тысячи шаблонов поддельных сайтов банков, госорганов и других организаций Microsoft и Центр обмена информацией и анализа угроз для здравоохранения (Health-ISAC) добились отключения инфраструктуры трёх китайскоязычных киберпреступных сервисов — YAM Store, CoGUI и Iron Man.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым