Gloria Jeans закрывает часть своих заводов в России

Каковы перспективы компании в России? И куда идти уволенным рабочим? Радиостанция «Бизнес FM» поговорила с сотрудницей завода Gloria JeansВ конце января стало известно, что Gloria Jeans закроет свои фабрики в Ростовской области.
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