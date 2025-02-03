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Gloria Jeans закрывает часть своих заводов в России

Gloria Jeans закрывает часть своих заводов в России

Каковы перспективы компании в России? И куда идти уволенным рабочим? Радиостанция «Бизнес FM» поговорила с сотрудницей завода Gloria JeansВ конце января стало известно, что Gloria Jeans закроет свои фабрики в Ростовской области.

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