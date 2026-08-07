MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Финансовые результаты Novavax за второй квартал 2026 года и повышение годового прогноза

Финансовые результаты Novavax за второй квартал 2026 года и повышение годового прогноза

Американская биотехнологическая компания Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX), специализирующаяся на разработке и коммерциализации вакцин нового поколения, представила финансовый отчет за второй квартал 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии