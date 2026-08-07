Финансовые результаты Novavax за второй квартал 2026 года и повышение годового прогноза

Американская биотехнологическая компания Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX), специализирующаяся на разработке и коммерциализации вакцин нового поколения, представила финансовый отчет за второй квартал 2026 года.
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