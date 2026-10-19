Иерарх канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Банченский Лонгин (Жар) выразил благодарность жителям Молдовы за спасение украинского гражданина на реке Днестр.
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