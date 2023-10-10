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Спички - не игрушка

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Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)

Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)

После нашего стрима от бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона пришла интересная информация. Напомню, Ларри очень заинтересовался информацией о том, что часто украинские солдаты попадают к нам в плен явно под действием какого то наркотика.

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