В МТС сообщили о перераспределении нагрузки на сеть в метро

Запуск Троицкой линии Московского метрополитена привел к перераспределению количества абонентов и объема передачи данных в пределах 10% со станций параллельных соседних линий - Сокольнической и Калужско-Рижской, а также увеличил интернет-трафик на новых станциях до 20%.
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