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В центре "Эрмитаж-Казань" откроется выставка турецких художников

В центре "Эрмитаж-Казань" откроется выставка турецких художников

20 октября в центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка современных турецких художников «Анатолийский бриз», сообщили в пресс-службе мэрии города.

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