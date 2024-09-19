Алмаз Мингулов Аксубай районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасын башкаручы булды

Бүген Алмаз Мингулов Аксубай районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасын башкаручы итеп сайланды. Шулай ук бүген Аксубай муниципаль районы Советы карары белән муниципаль район башлыгы Камил Гыйльмановның вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылды, чөнки ул VII чакырылыш ТР Дәүләт Советына депутат итеп сайланды.
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