Происшествия

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В Иркутской области полицейские спасли беременную женщину и малолетнего ребенка от физической расправы бывшего мужа

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району поступило сообщение от 27-летней жительницы города Железногорск-Илимский, которая рассказала о том, что 31-летний бывший муж хотел ее убить, угрожал забрать ребенка из детского сада и исчезнуть.

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