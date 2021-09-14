В Иркутской области полицейские спасли беременную женщину и малолетнего ребенка от физической расправы бывшего мужа

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району поступило сообщение от 27-летней жительницы города Железногорск-Илимский, которая рассказала о том, что 31-летний бывший муж хотел ее убить, угрожал забрать ребенка из детского сада и исчезнуть.