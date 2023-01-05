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Пригожин: первая группа экс-заключенных помилована и покидает зону СВО

Пригожин: первая группа экс-заключенных помилована и покидает зону СВО

Первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции в качестве добровольцев группы “Вагнер”, завершила свои шестимесячные контракты, и все их судимости были погашены, сообщил руководитель группы “Вагнер” Евгений Пригожин.

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