Пригожин: первая группа экс-заключенных помилована и покидает зону СВО

Первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции в качестве добровольцев группы “Вагнер”, завершила свои шестимесячные контракты, и все их судимости были погашены, сообщил руководитель группы “Вагнер” Евгений Пригожин.
Первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции в качестве добровольцев группы “Вагнер”, завершила свои шестимесячные контракты, и все их судимости были погашены, сообщил руководитель группы “Вагнер” Евгений Пригожин.
Свежие комментарии