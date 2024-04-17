Журналист НОИЦ принял участие в доставке гуманитарного груза в зону СВО

Спальные принадлежности и предметы гигиены, генераторы и автомобиль УАЗ-«буханка», инструменты и газеты Нижегородского областного информационного центра – в начале апреля нижегородцам в зоне СВО был доставлен гуманитарный груз, сформированный региональным отделением Общероссийского народного фронта.