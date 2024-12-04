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Силуанов: Для бюджета ставка затратна, но мы идем на это, чтобы решить задачу

Силуанов: Для бюджета ставка затратна, но мы идем на это, чтобы решить задачу

Министр финансов РФ Антон Силуанов на полях инвестиционного форума «Россия зовет» объяснил, как минфин вместе с Центробанком борется с растущей инфляцией в то время, как высокая ключевая ставка также является «затратной» для бюджета страны.

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