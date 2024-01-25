Геологическое будущее Индии: расследование Восточно-Африканского тектонического разлома Елена ГалицкаяВ последних исследованиях ученые пристально изучают геологическое будущее полуострова Индостан, в частности в связи с Восточно-Африканским тектоническим разломом.
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