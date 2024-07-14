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DP: у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку после покушения на Трампа

DP: у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку после покушения на Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден после покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа получил шанс достойно уйти в отставку и дать демократам возможность объявить другого кандидата на пост главы Америки.

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