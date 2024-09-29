Bloomberg: Богатые жители Британии массово покидают страну

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Не понимаю только, зачем наши туда стремятся?!
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18 час.
S
Sobering
Просто они не понимают, что  у Великобритании нет ресурсов, как и финансовых тоже, нет возможности поднимать свою инфраструктуру, потому что не может печатать деньги, потому что у неё слишком маленькая экономика. У Великобритании есть единственный ресурс на сегодня, который помогает ей пока что удерживаться в качестве глобального игрока - это ресурс агентурной разведки.
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14 час.
ТГ
Татьяна Гусева
👍👍👍
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11 час.

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