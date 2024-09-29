S

Sobering

Просто они не понимают, что у Великобритании нет ресурсов, как и финансовых тоже, нет возможности поднимать свою инфраструктуру, потому что не может печатать деньги, потому что у неё слишком маленькая экономика. У Великобритании есть единственный ресурс на сегодня, который помогает ей пока что удерживаться в качестве глобального игрока - это ресурс агентурной разведки.