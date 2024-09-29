Тройной удар лейбористов заставил собирать вещички и уезжать из Британии самых богатых жителей страны.
Bloomberg: Богатые жители Британии массово покидают страну
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Не понимаю только, зачем наши туда стремятся?!
Ответить
18 час.
S
Sobering
Просто они не понимают, что у Великобритании нет ресурсов, как и финансовых тоже, нет возможности поднимать свою инфраструктуру, потому что не может печатать деньги, потому что у неё слишком маленькая экономика. У Великобритании есть единственный ресурс на сегодня, который помогает ей пока что удерживаться в качестве глобального игрока - это ресурс агентурной разведки.
Ответить
14 час.
ТГ
Татьяна Гусева
👍👍👍
Ответить
11 час.
Свежие комментарии