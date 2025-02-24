БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эффект сербского домино: сначала Косово, теперь в прицеле Воеводина

Эффект сербского домино: сначала Косово, теперь в прицеле Воеводина

Когда не важно - катастрофа или беда Не столь давняя трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде – административном центре автономной от Белграда Воеводины (приграничный регион северной Сербии, граничащий с Венгрией) – вызвала вполне ожидаемую реакцию.

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