Эффект сербского домино: сначала Косово, теперь в прицеле Воеводина

Когда не важно - катастрофа или беда Не столь давняя трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде – административном центре автономной от Белграда Воеводины (приграничный регион северной Сербии, граничащий с Венгрией) – вызвала вполне ожидаемую реакцию.
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