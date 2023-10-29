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После Дагестана фейковые каналы пытаются спровоцировать беспорядки в Чечне

После Дагестана фейковые каналы пытаются спровоцировать беспорядки в Чечне

ЧГТРК «Грозный» опровергла в официальном канале в Telegram появившуюся информацию о том, что рейсы из Израиля в ближайшие дни ожидаются в Грозном.

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