Мир, дружба, жвачка: любовь к Америке вспыхнула в России, и это опасно

БлокнотРУ Дональд Трамп внезапно стал, как модно говорить в интернете, «нашим слоном». Все его действия после 20 января, когда он официально вступил в должность президента США, импонируют нормальным людям всего мира, включая и россиян.
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