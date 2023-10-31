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Вечерний Новосибирск

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Новые успехи отряда «Вега» на СВО прокомментировал первый командир Панферов

Новые успехи отряда «Вега» на СВО прокомментировал первый командир Панферов

«Работал с добровольческим батальоном «Вега», с их беспилотчиками, – отметил Коц. – При мне за день наколошматили несколько пикапов, вскрыли пару блиндажей с подтвержденными на видео потерями, накрыли эвакуацию.

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