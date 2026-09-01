Допфункции: в Екатеринбурге открыли новую школу и запустили обсуждение важных вопросов о детях и городе

Может ли школа стать не только детским пространством и нужно ли вообще создавать отдельные пространства для детей — об этом рассуждали эксперты, архитекторы и застройщики в ходе паблик-тока, организованного компанией «Брусника» в новой городской частной школе «Классики» в Екатеринбурге.