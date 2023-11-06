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В Керчи готовятся уничтожить взрывоопасный предмет

В Керчи готовятся уничтожить взрывоопасный предмет

Сегодня в Керчи сотрудники полиции и Росгвардии будут уничтожать взрывоопасный предмет. Как сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, взрывы будут слышны в районе улиц Орджоникидзе и Толстого.

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